Il gabinetto britannico ha accettato di perseguire una "zona di libero scambio tra Regno Unito e Ue" per le merci. Lo ha annunciato Theresa May dopo una riunione di 12 ore: "Il Consiglio dei Ministri ha concordato la nostra posizione per il futuro dei nostri negoziati con l'Ue", si legge in una nota.