Tre anni di guerra in Ucraina dall'invasione russa alla prima tregua

Giorgia Meloni in visita a Kiev - Il 21 febbraio la premier Giorgia Meloni arriva in visita a Kiev per ribadire 'il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa', Roma 'non intende tentennare e non lo farà'. Meloni annuncia inoltre di voler lavorare a una conferenza sulla ricostruzione. Nel corso della conferenza stampa congiunta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca Silvio Berlusconi per le sue critiche: 'Credo che la sua casa non sia mai stata bombardata dai missili e non gli siano mai arrivati i carri armati in giardino'.