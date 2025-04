Ucraina, media: Usa disposti a riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea | Scambio di 500 prigionieri tra Mosca e Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.151. Trump ha alzato di nuovo la voce e afferma che "se una delle due parti in conflitto si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati. Ma spero che non accada". Il ministro dell'Economia ucraino ha annunciato un memorandum di intesa con gli Usa per un accordo sulle terre rare. Intanto, secondo Bloomberg, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riconoscere il controllo russo sulla regione ucraina della Crimea come parte di un più ampio accordo di pace tra Mosca e Kiev. Sabato, secondo i media, Russia e Ucraina realizzeranno uno scambio di quasi 500 prigionieri, tra cui 46 soldati feriti, mediato dagli Emirati Arabi Uniti.