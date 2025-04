Kiev annuncia: firmato con gli Usa memorandum d'intesa sulle terre rare

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.150. Il ministro dell'Economia ucraino ha annunciato che Kiev e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum che dimostra l'intenzione di finalizzare e concludere un accordo sulle terre rare. "Molto presto avremo notizie da Mosca", ha annunciato Donald Trump parlando dallo Studio Ovale durante l'incontro con Giorgia Meloni. La Russia si aspetta dall'Europa e dall'Ucraina "un orientamento verso la soluzione pacifica" del conflitto. Lo dichiara il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov parlando delle consultazioni di oggi a Parigi tra ucraini, europei e americani. Poi afferma: "La responsabilità di quanto accaduto a Sumy è certamente di Zelensky". Una risposta alle parole del presidente ucraino che, in precedenza aveva promesso vendetta a Mosca per l'attacco: "Dobbiamo rispondere agli attacchi russi, e non lasceremo in pace su questa terra questi bastardi che hanno ucciso il nostro popolo", aveva detto.