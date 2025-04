Ucraina divisa in tre con zona demilitarizzata e regioni russe: ecco il piano di base degli Usa | Ma è davvero fattibile?

Ribadendo che il piano Kellogg rappresenta una base da cui partire, allo stato attuale è ovviamente irricevibile sia da Mosca sia da Kiev. Nonostante il funzionario americano abbia sottolineato come la presenza di truppe europee in Ucraina rappresenti "una provocazione" per la Russia, il Cremlino ha ovviamente respinto uno scenario di questo tipo. Rodion Miroshnik, ambasciatore del ministero degli Esteri russo, ha detto chiaramente che Mosca la considererebbe "un'occupazione militare". Kiev, dal canto suo, non può accettare una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale. Interrogato dal quotidiano russo Izvestia sulla fattibilità del piano Kellogg, durante un vertice in Turchia il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha non si è degnato neanche di rispondere e si è allontanato. Eppure, tralasciando il secco e prevedibile rifiuto di Mosca e Kiev, per la prima volta è stato proposto uno scenario attuabile e sostenibile dal punto di vista unicamente militare. Soprattutto tenendo presente la premessa del piano: non è stato pensato per una pace definitiva, ma per il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco.