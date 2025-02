Ucraina, Trump gioca pesante ma gli Usa hanno un piano preciso: dividere la Russia dalla Cina

L'amministrazione Trump ha avviato uno sforzo accelerato per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma rischia di sfociare nel suo contrario. Già a dicembre, prima dell'insediamento, in gran segreto e senza annunci come richiede la prassi diplomatica. Gli elementi chiave del piano sono chiari da mesi: un cessate il fuoco più o meno lungo l'attuale linea del fronte, con l'occupazione della regione russa di Kursk come pedina di scambio irrisolta nelle mani di Kiev, e accordi di sicurezza per l'Ucraina, che coinvolgono principalmente truppe europee ma sono sostenuti dalla potenza aerea statunitense. Potrebbe funzionare, secondo esperti come Daniel Fried, membro dell'Atlantic Council ed ex funzionario del Dipartimento di Stato americano. La sicurezza per l'Ucraina è fondamentale. Insistere affinché gli europei mettano in campo le truppe per scoraggiare i nuovi attacchi russi dopo un cessate il fuoco è una mossa audace, e sta guadagnando terreno. Gli Stati Uniti hanno chiesto ai loro alleati europei di specificare cosa sono disposti a fornire per sostenere il Paese invaso. Questo approccio brusco potrebbe essere inteso a spingere gli Stati Ue a buttarsi nella mischia o a tacere. Alcuni di loro sembrano persino essere più vicini a mettere in campo: il primo ministro britannico Keir Starmer ha sostanzialmente accettato la sfida e visiterà Washington la prossima settimana per concretizzarla. Non è un accordo, ma un inizio sicuramente. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha escluso intervento della Nato e di soldati americani in Ucraina per mantenere la pace dopo il cessate il fuoco. Ok, ma ormai è acclarato che la Nato è ampiamente presente sul suolo ucraino, per fornire addestramento e consulenza ai locali. Questa retorica di facciata nasconde un piano trapelato da ambienti diplomatici, secondo cui gli Usa vogliono coinvolgere nel dopoguerra quelli che definiscono "attori non europei". A partire proprio dalla grande avversaria, la Cina.