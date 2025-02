La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.097. Oggi è il terzo anniversario dell'invasione russa: il 24 febbraio del 2022 Putin dà il via a un poderoso attacco sul fronte ucraino, annunciando di aver deciso di lanciare una "operazione militare speciale" contro Kiev. L'esercito russo punta ad accerchiare e conquistare la capitale, ma l'avanzata è rallentata, e poi respinta, dalle forze armate ucraine. Zelensky dice di essere "pronto" a dimettersi "se aderiamo alla Nato". Ursula von der Leyen ribadisce il suo "incrollabile sostegno a Kiev", garantito anche, dice, "da Macron e da Starmer". La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha diffuso la notizia sulla petizione contro Mattarella, firmata da 10mila cittadini italiani. Gli Stati Uniti propongono all'Onu una risoluzione che chiede una "fine rapida" del conflitto in Ucraina ma non menziona l'integrità territoriale dell'Ucraina. E intanto Musk smentisce che gli Usa abbiano minacciato di tagliare Starlink a Kiev se l'Ucraina non firma l'accordo sui minerali. Ma Kiev fa sapere che sta lavorando ad "alternative a Starlink".