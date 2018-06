SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

CECILIA GAYLE A "MAI DIRE MONDIALI" - Cecilia Gayle, la Regina delle hit estive di grande successo come 'Pampaneando' ed il 'El Tipitipitero, il 27 giugno sarà ospite nel programma "Mai Dire Mondiali" con la Gialappa's Band, in rappresentanza della sua nazione, il Costarica, in onda su Mediaset Extra (Canale 34 DTT) e in diretta anche su Radio 105. La Gialappa's Band con Mai Dire Mondiali è la vera nota positiva di un Mondiale di calcio orfano della sua Nazionale Italiana. Dal 15 giugno al 15 luglio, il popolarissimo trio comico composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, commentano le partite dei Mondiali 2018 in Russia con la loro inconfondibile ironia.



IL RITMO NAPOLATINO DI FRANCO J. MARINO - Si intitola “Tempo di un bacio” il nuovo singolo di Franco J. Marino, in radio e nei digital store. Il brano, prodotto artisticamente da Mauro Malavasi per Fonoprint, fa parte del nuovo progetto musicale del cantautore napoletano “Tamué” che entro la fine del 2018 porterà all’uscita di un album d’inediti. “Tempo di un bacio” – spiega il musicista – è una canzone passionale, dove si parla di un amore con tutti i suoi contrasti e tutta la sua bellezza”. Dal punto di vista musicale "Tempo di un bacio”, la cui struttura portante è il ritmo “Tamué”, unisce sonorità e cultura partenopea al mondo latino. “Mi piace definire l’intero progetto “Tamué” con il termine di soul napolatino, per una fusione tra la danza ed elementi appunto latini e mediterranei. Un’evocazione, un sogno, una danza, un ritmo. Un viaggio a Sud”. Un progetto che può essere considerato come un’evoluzione di quella musica nata a Napoli, vista da una nuova prospettiva fatta di "tempi", di ritmi e melodie, anzi nuove melodie che a volte solo la lingua partenopea può avvicinare ai ritmi mediterranei fusi nel soul.



ANDERSON .PAAK AL CARROPONTE - Manca meno di un mese all’unica data italiana di Anderson .Paak & The Free Nationals prevista per mercoledì 18 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Cantante, cantautore, rapper, batterista e produttore discografico ha una personalità artistica poliedrica che gli permette di muoversi abilmente tra hip hop, soul, funk e R&B. L’appuntamento si fa più che mai irrinunciabile: a scaldare il pubblico prima del live ci penseranno Willie Peyote e Frank Sativa con un dj set da non perdere, unica occasione tra l’altro per vedere Willie Peyote a Milano questa estate.



JOSIAH AND THE BONNEVILLE ARRIVA IN ITALIA - Si intitola "On Trial" l'album con cui il cantautore statunitense Josiah and the Bonnevilles fa il suo debutto in Italia. È una musica che viaggia, quella di Josiah and the Bonnevilles e l’album "On Trial", inizierà il suo percorso proprio in Italia dove, tra l’altro, l’artista aprirà il tour estivo della sua connazionale, LP songwriter americana, proprio come lui. E la musica di Josiah attraversa gli altopiani e i deserti statunitensi, alimentandosi di un miscuglio che è fatto di folk e blues, di appartenenza geografica (Morristown, Tennessee) e di deviazioni contemporanee, sempre con una punta di malinconia. La release italiana è accompagnata dal videoclip "Swing", dove Josiah si presenta come un traveller, un girovago contemporaneo: dai treni di Woody Guthrie al retro di una macchina, mentre la musica mette in fila cinquant’anni di suoni che giocano con la frontiera e il rock. Queste le date del tour di LP che lo vedranno esibirsi: 26 giugno Roma Cavea Auditorium, 27 giugno Ancona Spilla festival, 28 giugno Ippodromo di Merano, 29 giugno Stupinigi Sonic Festival a Torino.



ARMANDO QUATTRONE, CANTAUTORE ITALIANO CON UN TOCCO INTERNAZIONALE - Arriva in Radio "Quandi sì", di Armando Quattrone. Una sferzata di pura energia italiana per un singolo pop dal tocco reggaeton, strizzando l’occhio a contaminazioni internazionali. Già hit radiofonica in Germania, il nuovo singolo del giovane cantante e musicista calabrese è il manifesto di un mix musicale metà latino e metà europeo perfetto per fare festa e che anticipa la pubblicazione del suo atteso album di inediti "Calabria", prevista per il prossimo 7 luglio. Il brano è stato realizzato con il celebre Team di produttori amburghesi Madizin - che hanno lavorato tra le varie anche alle hit di Glasperlenspiel, Alvaro Soler, Lena e Frida Gold.



A VILLA TRECCHI DI MALEO E' TEMPO DI "ARTEVINO 2018" - ArteVino, la più importante kermesse artistica ed enogastronomica del lodigiano festeggia quest’anno la sua quattordicesima edizione. Per due fine settimana, dal 22 giugno al 1 luglio, la storica dimora di Villa Trecchi a Maleo aprirà al pubblico con un ricco programma di arte e degustazioni di prodotti di altissima qualità, accompagnati da oltre 200 etichette di vino provenienti da tutto il mondo. "Cibo in Vista" è il filo conduttore dell’edizione di quest’anno, che sarà declinato nelle diverse mostre e negli scatti fotografici allestiti sia all’interno che all’esterno della Villa. Una mostra fotografica antologica sarà dedicata al lavoro agricolo e trasformazione dei prodotti della campagna del basso lodigiano. Per chi ama la tranquillità, l’aria aperta e il buon cibo, ArteVino propone il Ristorante Gourmet, dove all’intimo dell’elegante cortile del Castello Trecchi saranno proposti piatti realizzati con le eccellenze gastronomiche del territorio, accompagnati da una selezionata lista di vini. Novità di quest’anno sarà una serata esclusiva prevista per mercoledì 27 giugno, dedicata alla degustazione di “Bollicine e Champagne”abbinate ai piatti ricercati del ristorante di ArteVino. A disposizione 50 posti solo su prenotazione. La proposta culinaria di questa edizione, prevede la Pizza a Km 0 e l’Hamburger Gourmet, entrambi realizzati con materie prime di altissima qualità provenienti dalle eccellenze agroalimentari del territorio: dalle migliori farine, carni, mozzarelle e pomodori bio, per esaltare al massimo il gusto di prodotti rinomati in tutto il mondo. Birre artigianali italiane e un banco dedicato ai long drink dove dalle 23.30 all’1.00saranno serviti cocktail preparati con Gin e Rum tra i più pregiati nel panorama mondiale. Per gli amanti del dolce non poteva mancare il gelato, rigorosamente artigianale. Come tutti gli anni, infine, la rassegna propone un’accurata selezione musicale: sul palco si alterneranno band che suoneranno musica blues, soul e rock, line-up a trio semiacustico, quintetti in elettrico.



CHEF STELLATI PROTAGONISTI DELLA SECONDA EDIZIONE DI "GORDON RAMSAY & FRIENDS" - Si è svolta al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (Ca), la seconda edizione della“Gordon Ramsay Experience”, un evento culinario indimenticabile con il più famoso chef stellato al mondo. È stato un evento imperdibile visto il connubio d’eccezione tra Gordon Ramsay che, con la sua personale collezione di 7 stelle Michelin, non ha bisogno di presentazioni e il Forte Village, capitanato da oltre 20 anni da Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e da 20 anni consecutivi confermato World’s Leading Resort dalla prestigiosa giuria dei World Travel Award. Con la charity Dinner “Gordon Ramsay & Friends", a supporto della Gordon and Tana Ramsay Foundation, si è ripetuta una magia gourmet in grado di stupire i palati più esigenti. Ramsay è stato affiancato da altri tre chef di fama internazionale: Carlo Cracco del ristorante Cracco (1 stella Michelin), Massimiliano Mascia patron dello storico San Domenico di Imola (2 stelle Michelin) e Giuseppe Mancino del Piccolo Principe a Viareggio (2 stelle Michelin), tre chef che durante il periodo estivo trasferiscono la filosofia dei loro rispettivi regni nel cuore del Forte Village. Per la prima volta insieme in cucina, sono stati questi 4 chef i protagonisti di un incontro unico nel suo genere e hanno presentato dei piatti meravigliosi alla vista e eccezionali nel gusto. Gordon Ramsay ha preparato il piatto d’apertura: tonno crudo, cetrioli, sedano, ricotta mustia & bottarga; Massimiliano Mascia ha firmato il primo presentando un riso mantecato all’olio extra vergine con crema di piselli, spugnole e sugo d’arrosto; Carlo Cracco ha stupito con il Morone, purea di zucchine, fiore di zucca farcito e melassa di peperone e Giuseppe Mancino ha concluso l’esperienza culinaria con il Cremoso di pinoli, plumcake al rosmarino e rabarbaro condito. Hanno accompagnato le diverse portate i vini della Cantina Aneri e Santadi. Il ricavato della serata, aperta anche a ospiti esterni, verrà donato alla "Gordon and Tana Ramsay Foundation" che supporta da anni il Great Ormond Street Hospital a Londra.



"MONACI", IN MOSTRA A PALERMO LE OPERE DI FRANCESCA LEONE - L’artista romana, Francesca Leone, torna a Palermo che l’ha accolta nel 2008 con la sua prima esposizione personale e che la ritrova oggi dopo 10 anni con alle spalle un ciclo di grandi mostre nei più importanti musei d’arte contemporanea: Russia, Cile, Argentina e dopo due importanti istallazioni museali realizzate per La Triennale di Milano e per il Museo Macro di Roma. La mostra dall’emblematico titolo “Monaci”, allestita al Real Albergo dei Poveri di Palermo, dal 22 giugno al 23 settembre, è promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di Palermo Capitale della Cultura 2018 ed è organizzata da Civita. Il percorso espositivo, composto di 26 opere inedite è curato dal critico d’arte Danilo Eccher e sarà un’anticipazione significativa della grande personale che Francesca Leone porterà in autunno a Madrid. “Due file di monaci silenziosi, assorti, appoggiati alle pareti, avvolti in un consunto saio cementizio. Muti esibiscono le stigmate di una crudele quotidianità offrendo stemmi araldici di un’attualità sofferente. Come silenziosi monaci guerrieri assistono alla processione liturgica di confratelli adornati di paramenti cerimoniali della strada, dello scarto, della marginalità. Nelle austere aule del Real Albergo dei Poveri si sta officiando il rito della contemporaneità “(D. Eccher)