Hisense rafforza la presenza in Italia e spinge sull’innovazione

L’attuale contesto macroeconomico, segnato da turbolenze internazionali e instabilità geopolitica, rappresenta una sfida anche per i big dell’elettronica. “Hisense si è fatta trovare preparata a queste turbolenze”, osserva Di Pietro. “La nostra produzione è delocalizzata: in Europa, per il mercato europeo, e in Messico per il mercato del Nord America. Quindi nella turbolenza siamo pronti a cavalcare”. La capacità di adattarsi ai contesti locali è una delle leve della crescita di Hisense, che ha consolidato la propria presenza anche grazie a un investimento costante in ricerca e sviluppo. “Hisense ha nel suo statuto il punto fermo di devolvere il 3% del proprio revenue alla ricerca e sviluppo”, sottolinea Di Pietro. “Questa è una condizione indispensabile per poter essere leader nel mercato dell’elettronica di consumo”.