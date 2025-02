Ucraina, mese dopo mese tre anni di guerra dall'invasione russa a Trump

Dall'Ue via libera ai negoziati per l'adesione all'Ucraina - Il 14 dicembre il Consiglio europeo decide di dare il via libera all'avvio dei negoziati per l'adesione all'Ue di Ucraina e Moldova. Il primo ministro ungherese Viktor Orban, contrario, non pone il veto ma lascia la stanza al momento del voto. Le istituzioni europee parlano di "momento storico" che 'dimostra la forza e la credibilità dell'Ue. "È una vittoria per l'Ucraina e per tutta l'Europa", esulta il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che aveva lanciato un appello a Bruxelles a "non ricadere nell'indecisione".