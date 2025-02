Tre anni di guerra in Ucraina, il lungo sonno è finito: se Usa e Russia si allineano, cosa ne sarà dell'Europa?

Da un lato c'è chi, come il generale Vincenzo Camporini, afferma che Ue e Ucraina possono provare a "ribellarsi" al volere degli Usa di Trump e proseguire congiuntamente la guerra alla Russia. Dall'altro, c'è chi propone la medesima strategia ma senza opporsi apertamente agli egemoni americani. I quali, lo ribadiamo, non sono affatto diventati amici di Mosca e non abbandoneranno mai l'Europa. La propaganda trumpiana passerà. In fondo, l'aumento della spesa nella Difesa per Washington non significa altro che maggiori acquisti di armi e sistemi bellici statunitensi da parte degli europei. Rispetto a tre anni fa, gli Stati membri hanno senza dubbio aumentato gli investimenti nel riarmo. Chi più, chi meno. Se fantageopolitica o futurologia deve essere, allora andiamo fino in fondo. Come suggerito su Foreign Policy da Garvan Walshe, ex consigliere per la Sicurezza britannico, l'Ue potrebbe concretamente prendere il toro russo-americano per le corna, invece di proporre i soliti summit in cui la Francia tenta di inserirsi nei presunti vuoti lasciati dall'America. E potrebbe riuscirci attraverso diverse mosse, al netto delle ovvie difficoltà di un Paese invaso allo stremo delle forze e degli accordi superiori tra grandi potenze. In primis sequestrare i 150 miliardi di dollari di asset russi congelati e girarli all'Ucraina, come consentito dal diritto internazionale. Poi istituire una banca europea per il riarmo dei principali Stati Ue e imporre sanzioni secondarie agli intermediari che fanno affari coi russi (soprattutto in Asia Centrale). Dal punto di vista materiale, la Svezia potrebbe ad esempio inviare all'Ucraina i suoi 100 aerei da combattimento Gripen, le cui capacità e requisiti di manutenzione li rendono ideali per gli obiettivi militari di Kiev.