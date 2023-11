Segretario di Stato sotto le presidenze Nixon e Ford tra il 1973 e il 1977, è stato anche in seguito una figura di riferimento per la gestione degli affari globali statunitensi

Lo riporta il "Washington Post" una nota precisando che il politico è morto nella sua casa in Connecticut. Kissinger esercitò un potere senza pari sulla politica estera degli Stati Uniti negli anni 70, durante le amministrazioni dei presidenti Richard M. Nixon e Gerald Ford, e per decenni successivi, in veste di consulente e scrittore, espresse opinioni di grande rilievo per la conduzione statunitense degli affari globali.

La morte di Kissinger è stata annunciata in un comunicato dalla sua società di consulenza. Nel corso della sua illustre carriera diplomatica, Kissinger orchestrò l'apertura degli Stati Uniti alla Cina, negoziò l'uscita della prima potenza mondiale dalla Guerra del Vietnam e utilizzò astuzia, ambizione e intelligenza per plasmare le relazioni di Washington con l'Unione Sovietica all'apice della Guerra Fredda, non mancando talvolta di sacrificare i valori democratici. Non a caso una delle sue frasi più celebri fu "il potere è il massimo afrodisiaco": la sua figura è sempre stata divisa tra chi lo considerava un genio diplomatico e chi un genio del male.

Astuto manipolatore e influente fino agli ultimi giorni, per l'ex quindicenne ebreo in fuga dall'Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale il mondo era un gigantesco puzzle in cui ogni pezzo giocava un ruolo importante e distinto verso un unico fine: gli Usa come superpotenza internazionale anche al prezzo di interventi di realpolitik sullo scacchiere mondiale giudicati da molti brutali e illegittimi, come il bombardamento e l'invasione della Cambogia e il sostegno al colpo di Stato di Augusto Pinochet in Cile del 1973 che defenestrò Salvador Allende. Kissinger fu anche uno dei protagonisti del conflitto del Kippur che vide Israele vincitore nel 1973. Tra i suoi ultimi impegni pubblici, un incontro nella residenza a Washington dell'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia con la premier Giorgia Meloni lo scorso luglio.