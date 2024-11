Cosa dice (davvero) la dottrina nucleare russa

Sulla carta, Stati Uniti e Russia non seguono il principio del cosiddetto "no first use", rispettato soltanto dalla Cina. In altre parole: Mosca e Washington, a differenza di Pechino, non aspettano che l'avversario lanci la sua bomba atomica per rispondere con la stessa arma. Significa che potrebbero lanciare un attacco nucleare in qualsiasi momento, se si sentono aggrediti. Nel caso russo, ci sono vari gradi di minaccia e, come sappiamo, varie tipologie di armi atomiche. Le testate tattiche, meno potenti di quelle strategiche, vanno utilizzate se il suolo nazionale viene attaccato. E si sa ormai che la Russia considera suolo nazionale anche i territori ucraini occupati e annessi unilateralmente durante il conflitto: Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimea.