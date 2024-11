Delegazione militare russa in Corea del Nord | Media: Biden autorizza Kiev all'uso di missili a lungo raggio

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1000. Una delegazione militare russa si è recata in Corea del nord e il ministro Kozolov ha incontrato il leader di Pyongyang Kim Jong Un. Biden avrebbe autorizzato l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio americani ma per colpire le forze russe e nordcoreane nella regione russa di Kursk. Per il Cremlino ciò significherebbe "un ulteriore aumento delle tensioni". Secondo la Reuters, Kiev prevede di condurre i suoi primi attacchi a lungo raggio nei prossimi giorni. Zelensky: "I missili parleranno da soli". Quanto alla prospettiva di un'apertura di colloqui, Macron afferma che Putin "non vuole la pace e non è pronto a negoziarla". Tuttavia il presidente francese non ha escluso di parlare di nuovo con Putin ma solo quando il "contesto" sarà giusto.