Leader G7: "Fermo sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario" | Zelensky: "Putin vuole negoziare solo sulla capitolazione di Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 998. Kiev "farà di tutto" per porre fine alla guerra nel 2025 "attraverso la via diplomatica", ma partendo da una "Ucraina forte", dice Zelensky all'indomani della telefonata tra Scholz e Putin. Al leader ucraino la conferma dell'appoggio del G7. Su iniziativa della premier Meloni, i sette Grandi hanno firmato una nuova dichiarazione per i mille giorni dall'aggressione di Mosca: "Putin è l'unico ostacolo alla pace". Zelensky: "Grazie per il sostegno unitario". Secondo il presidente ucraino, è "vantaggioso per Putin negoziare solo su determinate condizioni di capitolazione da parte di Kiev". Von der Leyen: "Il Cremlino usa ancora l'arma del gas contro l'Ue".