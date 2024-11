Scholz a Putin: "Ritira le truppe e negozia con Kiev" | Zelensky al cancelliere tedesco: "Così aiuti Putin a rompere l'isolamento"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 997. Scholz ha parlato al telefono con Putin per la prima volta in due anni. Il cancelliere tedesco ha esortato il presidente russo a ritirare le truppe dall'Ucraina e a negoziare con Kiev. Per il leder di Mosca un possibile accordo per porre fine al conflitto in Ucraina deve "basarsi sulle nuove realtà territoriali". Immediata la replica di Zelensky a Scholz dopo la telefonata: "Così aiuti Putin a rompere l'isolamento". Il presidente ucraino, nel suo discorso serale, aveva annunciato che il piano di resilienza interna dell'Ucraina, attualmente in fase di elaborazione, sarà composto da dieci punti e dovrebbe essere presentato la prossima settimana.