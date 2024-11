La guerra in Ucraina giunge al giorno 996. L'annuncio di Zelensky: "Un piano di resilienza in 10 punti sarà presentato la prossima settimana". La Commissione Ue dà il via libera a un nuovo pagamento di 4 miliardi di euro per sostenere lo Stato ucraino. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha chiarito che il futuro del Paese sarà nell'Alleanza Atlantica: "C'è la decisione, che abbiamo ripetuto di nuovo al vertice di Washington, di un percorso irreversibile verso l'adesione alla Nato per l'Ucraina e stiamo costruendo il ponte con una promessa di 40 miliardi di dollari". Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, smentisce la rinuncia, da parte di Mosca, ai negoziati con Kiev. "Ma la decisione su una ripresa dei colloqui non verrà presa dal presidente ucraino Zelensky", ha detto, sottolineando che per avviare un dialogo serve annullare il decreto del capo dello Stato ucraino che vieta di trattare con il Cremlino. Intanto lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, avrebbe affermato che non saranno più inviati soldi all'Ucraina.