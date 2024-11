Ucraina, Zelensky: "Pressing agli alleati sulle sanzioni contro la Russia" | Kallas (Ue): "La vittoria di Kiev è una priorità, sostegno finché serve"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 994. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato diversi decreti che impongono nuove sanzioni alla Russia, aumentano le pressioni sui Paesi occidentali perché facciano altrettanto. La candidata designata alla carica di Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha definito "una priorità" la vittoria dell'Ucraina", dicendo che Kiev "sarà supportata finché serve". Intanto, secondo il servizio di intelligence estera russo, il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere "l'arrogante" Zelensky. Mosca continuerà la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina "fino a che tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti". La Corea del Nord ha ratificato il trattato di difesa con la Russia. Lo storico accordo di difesa suggella l'avvicinamento tra i due Paesi nel contesto della guerra di Mosca contro l'Ucraina nella quale Pyongyang, secondo l'Occidente, ha schierato migliaia di soldati per sostenere le truppe russe.