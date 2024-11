Lo speaker della Camera Usa ai deputati: "Non daremo più soldi all'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 995. Lo speaker della Camera Usa Mike Johnson avrebbe affermato che non saranno più inviati soldi all'Ucraina. Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca probabilmente non cambierà l'approccio degli Usa al conflitto in Ucraina, perché Washington "continuerà a cercare di tenere tutto sotto controllo e indebolire la Russia". Il sindaco di Kiev, intanto, scrive su Telegram che ci sono state esplosioni in città e che "è stato avvistato un drone nemico". Gli Stati Uniti confermano l'impiego di truppe nordcoreane che combattono assieme ai russi nella regione di Kursk.