Operazione droni esca, ecco come la Russia inganna i radar ucraini e "nasconde" un'arma letale

I motori e l'elettronica alla base dei droni Shahed armati e delle "esche" sono un mix di importazioni cinesi e occidentali, secondo quanto emerso dall'analisi dei frammenti raccolti in un laboratorio militare ucraino. Senza tali componenti i droni russi non potrebbero volare. Nonostante quasi tre anni di sanzioni, Mosca può ancora procurarsi l'occorrente per produrre le sue armi, in gran parte importando materiali e tecnologie dalla Cina e attraverso il "buco nero" dei traffici transnazionali tramite Paesi terzi dell'Asia Centrale e del Medio Oriente. Anche i Paesi europei sono coinvolti in questi traffici che aggirano le sanzioni, come ampiamente dimostrato già da oltre due anni. Le componenti viaggiano da Paesi come la Germania verso Stati di transito come Uzebakistan e Turkmenistan (ma anche Turchia). "Nei droni Shahed ci sono più di 170mila componenti la cui consegna in Russia dovrebbe essere bloccata anche con sanzioni secondarie. Microcircuiti, microcontrollori e processori senza i quali questo terrore sarebbe semplicemente impossibile", ha osservato Zelensky.