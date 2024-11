La Cina sfida gli Usa nei cieli col J-35A, il supercaccia invisibile di quinta generazione

Le novità non sono finite qui. A sfidare l'UH-60 Black Hawk americano, ha fatto il suo esordio l'elicottero Z-20J dell'esercito cinese, nella variante navale. E' ritenuto un passaggio importate dagli analisti militari per colmare le lacune nella capacità della Marina di Pechino. Lo Z-20J viaggia verso la costituzione di una piattaforma antisommergibile completa e affidabile. Malgrado la Cina stia schierando navi da guerra sempre più avanzate, come parte della modernizzazione militare di lungo termine, ci sono lacune sul fronte della protezione. La sua flotta emergente è esposta agli attacchi sottomarini, a fronte di capacità di difesa già finemente perfezionate da molti rivali. Gli sforzi di rafforzamento della capacità navali, per altro verso, procedono spediti, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sui test di modelli di portaerei a propulsione nucleare, il vero salto di qualità dopo le tre portaerei - Liaoning, Shandong e Fujian - di tipo convenzionale.