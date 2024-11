Chi è John Ratcliffe, il "falco" che Trump ha messo a capo della Cia

Sembra un giochino, ma in America queste cose sono prese più seriamente di quel che meriterebbero. John Ratcliffe si chiama esattamente - nome e cognome - come un importante esploratore e politico inglese che tra Cinquecento e Seicento contribuì a far prosperare le colonie britanniche in terra americana. Prima di diventare governatore della Virginia, John Ratcliffe (1549-1609) fu comandante del mitologico Discovery, il veliero inglese che determinò la fondazione di Jamestown e che trasportò migliaia di coloni nel Nuovo Mondo. Forse molti non se ne sono resi conto, ma hanno già incontrato il nome di John Ratcliffe nelle vesti di governatore della Virginia: nel film d'animazione della Disney "Pocahontas", è proprio lui il cattivone che impedisce l'amore fra la nativa e il marinaio e scrittore John Smith. Nella realtà storica, Ratcliffe attirò l'ira di molti coloni per il modo in cui gestì il commercio con i nativi e per il suo comportamento riguardante la scarsità di cibo durante l'estate del 1608. E qui entrò in gioco John Smith, al quale chiede davvero di organizzare i dettagli del lavoro e le spedizioni commerciali con i nativi americani. Nel gennaio 1608 solo quaranta coloni rimasero vivi. I superstiti persero fiducia nel governatore, il quale però tornò alla carica l'anno successivo. Invitato a un incontro con la tribù degli indiani Powhatan, Ratcliffe e i suoi caddero però in un'imboscata.