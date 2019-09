Trump a Zelensky: "Fammi questo favore" | Diffuso il testo della telefonata per chiedere di indagare su Biden

Il testo della conversazione è stato reso pubblico senza modifiche dall'amministrazione Trump. Nelle cinque pagine di trascrizione del colloquio si legge che Trump chiese a Zelensky di contattare, oltre al ministro Barr, anche il suo legale personale Rudolph Giuliani per "andare a fondo" della questione. "Dagli Usa molti aiuti a Kiev" - Dalla trascrizione emerge che Trump, prima di chiedere al presidente ucraino di indagare sul figlio di Biden, gli ricordò che gli Stati Uniti inviano aiuti a Kiev. "Facciamo molto per l'Ucraina" furono le sue parole, aggiungendo che, al contrario, l'Europa non fa abbastanza. Il testo e gli aiuti all'Ucraina - Secondo quanto si legge nel documento, Trump però non fece un esplicito collegamento tra gli aiuti statunitensi - bloccati una settimana prima - e un'indagine su Hunter Biden. Zelensky rispose che il presidente statunitense "aveva assolutamente ragione" a dire che i Paesi europei "non fanno quanto dovrebbero per l'Ucraina". La trascrizione non è testuale, ma si basa su "note e ricordi" delle persone presenti nella Situation Room e dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale, hanno spiegato alla Casa Bianca.

Il Congresso indaga sul nodo aiuti - I membri del Congresso americano stanno indagando per appurare se, dopo la telefonata, Trump fece ancora pressioni per riaprire l'inchiesta su Biden in cambio del ripristino degli aiuti congelati, secondo quanto riferiscono alcuni media Usa. Si tratta dei primi passi dell'indagine formale per impeachment annunciata.



Il presidente: "Nessuna pressione su Kiev, è guerra politica" - Trump ha commentato a sorpresa la decisione dell'avvio di un'indagine dicendo che "questa è una guerra politica". Parlando all'Hotel Intercontinental di New York, dove ha in programma un incontro con il presidente dell'Ucraina, commenta così la trascrizione del colloquio: "Nessuna pressione, sono solo fake news. E' la peggiore caccia alle streghe della storia Usa".



Hillary Clinton: "Sì all'impeachment" - "Il presidente degli Stati Uniti ha tradito il nostro Paese - ha twittato l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, sconfitta proprio da Trump nel 2016 nella corsa alla Casa Bianca -. E' un pericolo chiaro a tutte le cose che ci rendono forti e al sicuro. Sostengo l'impeachment".



Il figlio di Biden e le richieste di Trump a Kiev - Il figlio di Joe Biden, Hunter, ha lavorato per una società ucraina di gas naturale, Burisma, di cui era membro del board. Dal documento diffuso emerge che Trump disse a Zelensky che, come vicepresidente di Barack Obama, Biden (insieme ad altri leader occidentali) fece pressioni sull'Ucraina nel 2016 per licenziare il procuratore generale Viktor Shokin, il cui ufficio aveva aperto un'indagine su Burisma, perché era considerato non sufficientemente duro nella lotta contro la corruzione.