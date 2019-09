Scandalo Ucraina, Nancy Pelosi: "Al via inchiesta per impeachment contro Trump" | La replica: "Caccia alle streghe"

Trump: "Peggiore caccia alle streghe della storia" - L'impeachment è "una continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia politica". E' la dura replica di Trump. Secondo il presidente americano, una possibile procedura di impeachment contro di lui avrebbe un impatto positivo dal punto di vista elettorale. "Dicono tutti che sarebbe positivo per me in occasione delle elezioni", ha dichiarato Trump, che cercherà di ottenere un secondo mandato di quattro anni nel novembre 2020.



Il presidente Usa minimizza lo scandalo delle presunte pressioni su Zelensky - La svolta democratica è arrivata mentre Trump era all'assemblea generale dell'Onu, da dove ha minimizzato lo scandalo delle presunte pressioni su Zelensky per l'avvio di un'indagine su Joe Biden. Il presidente ha ammesso di aver congelato 391 milioni di dollari di aiuti a Kiev nei giorni precedenti la telefonata del 25 luglio con il leader ucraino. E la colpa, ha spiegato Trump, è dell'Europa: il congelamento è stato infatti deciso per spingere l'Ue a contribuire e sostenere adeguatamente l'Ucraina. Nulla a che vedere quindi con le presunte pressioni su Zelensky per un'indagine sul figlio di Joe Biden, un'ipotesi che è solo una "caccia alle streghe" dei democratici che "non hanno idea di come fermarmi", ha detto il tycoon.



Joe Biden favorevole alla messa in stato di accusa di Trump - Una spiegazione che ha fomentato le polemiche e unisce i democratici, che sempre più numerosi si dicono favorevoli a un impeachment di Trump. A sostenere la messa in stato di accusa di Trump è anche l'altro protagonista dello scandalo dell'Ucraina, Joe Biden. L'ex vice presidente appoggerà la procedura nel caso in cui la Casa Bianca continui a ignorare le richieste del Congresso sulla consegna dei documenti e delle informazioni relative alla conversazione telefonica fra Trump e Zelensky, sul quale il presidente americano avrebbe fatto pressione allo scopo di danneggiare Biden, suo possibile avversario nella corsa per la rielezione. "Sono in testa ai sondaggi e non hanno idea di come fermarmi. L'unica strada che possono provare è l'impeachment", ha affermatoTrump a margine dell'Onu.