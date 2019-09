Trump all'Onu: "La Cina onori il trattato e protegga la libertà di Hong Kong"

Il tempo degli "abusi" nel commercio da parte della Cina è "finito", ha tuonato Trump. "Per anni questi abusi" nel commercio internazionale "sono stati tollerati, ignorati, persino incoraggiati - ha denunciato - per quanto riguarda l'America, questi giorni sono finiti".



"Futuro è dei patrioti, non dei globalisti" - Secondo Trump "il futuro appartiene alle nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze. Il futuro appartiene ai patrioti, non ai globalisti". Il messaggio agli "attivisti dei confini aperti" è chiaro: "Le vostre politiche sono cattive e crudeli perché rafforzano le organizzazioni criminali".



L'attacco all'Iran - Il presidente Usa è poi tornato a scagliarsi contro Teheran, bollandolo come il maggior sponsor mondiale del terrorismo e "la più grande minaccia alla sicurezza delle nazioni amanti della pace". "Il regime sta sperperando il benessere della nazione e il suo futuro nella ricerca fanatica di armi nucleari e dei mezzi per usarle. Nessun governo dovrebbe sponsorizzare l'Iran - ha detto -. Finché continuerà questo comportamento e non si cambierà atteggiamento, le sanzioni non saranno tolte, anzi, saranno rafforzate".



Nessun riferimento al clima, su Twitter l'ironia su Greta - Nel suo intervento Trump non ha fatto alcun riferimento al clima e all'ambiente, temi centrali della 74esima assemblea generale dell'Onu. Su Twitter il tycoon aveva ironizzato sull'attivista svedese Greta Thunberg e sul suo appassionato intervento sul clima postando il video del discorso della giovane e commentando: "Sembra una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. Cosi' bella da vedere!".