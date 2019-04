Usa 2020, l'ex vicepresidente Biden lancia la sua corsa alla Casa Bianca

Nel video Biden ha sostenuto che "i valori fondanti della nazione, la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha fatto l'America America, sono in gioco". Il 76enne scende in un campo piuttosto affollato: sono 19 al momento coloro che hanno annunciato la partecipazione alle primarie democratiche, compresi i senatori Elizabeth Warren, Kamala Harris e Bernie Sanders.



Nel suo annuncio Biden ha ricordato le criticate parole dei presidente Trump che c'erano "ottime persone in entrambi gli schieramenti" nei disordini per una manifestazione di suprematisti bianchi a Charlottesville nel 2017. "Con quelle parole il presidente ha stabilito un'equivalenza morale tra chi diffonde l'odio e chi ha il coraggio di opporvisi", ha detto Biden. "Credo che la storia guarderà ai quattro anni di questo presidente e a tutto quello che abbraccia come un momento aberrante. Ma se diamo a Donald Trump otto anni alla Casa Bianca egli altererà per sempre e in modo fondamentale il carattere di questa nazione, chi siamo, e non posso restare a guardare".



Trump: "Dubbi su intelligenza Biden per vincere le primarie" - Trump mette in dubbio la capacità di Joe Biden di vincere le primarie democratiche per le presidenziali. "Spero solo che abbia l'intelligenza, a lungo in dubbio, necessaria per condurre una campagna per le primarie di successo". "Sarà odioso, avrai a che fare con persone che davvero hanno alcune idee malate e pazze. Ma se ce la farai, ci vedremo ai blocchi di partenza", ha aggiunto il tycoon.



Senatore per sei mandati - Biden è il più esperto tra i candidati democratici (senatore per sei mandati). Dopo l'annuncio un portavoce di Obama ha detto che scegliere Biden come vice "è stata una delle decisioni migliori mai prese" e che i due "hanno un legame speciale", ma Obama non ha dato un vero e proprio endorsement. Nel 2016 Biden era tra i favoriti del partito democratico per sfidare Donald Trump, ma si è chiamato fuori dalla gara dopo la morte del figlio Beau a 46 anni per un tumore al cervello. E' molto popolare tra i democratici ed è in testa nei sondaggi nazionali sulle primarie. Biden scommette anche sul suo appeal presso gli elettori democratici del Midwest, dove di recente nelle aree depresse molti hanno abbandonato i dem in favore di Trump.