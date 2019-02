Usa 2020, Bernie Sanders ci riprova: "Mi candido alle presidenziali"

Bernie Sanders, senatore democratico 77enne, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020. Sarà il secondo tentativo, dopo aver perso la nomination democratica con Hillary Clinton nel 2016. "La nostra campagna non è solo per sconfiggere Donald Trump", ha affermato Sanders, che si definisce un democratico socialista, in una email ai sostenitori. "La nostra campagna è per la trasformazione del nostro Paese", ha aggiunto.