Impeachment Trump, la Camera Usa approva il primo articolo

Con 230 voti a favore e 197 contro, la Camera americana ha approvato il primo dei due articoli dell'impeachment, l'abuso di potere, mettendo formalmente Donald Trump in stato d'accusa per l'Ucrainagate. Solo due dem hanno votato contro, mentre uno non ha votato. Dei repubblicani 195 hanno detto no e due non hanno votato. Trump è il terzo presidente Usa a finire a giudizio.