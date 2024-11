Usa 2024, queste sono state le elezioni più incredibili di sempre (e non era facile)

Il presidente Harry S. Truman era finito prima che iniziassero le elezioni del 1948. "You could stick a fork in him, to hear the pundits tell it”, "potevi infilzarlo con una forchetta", scrivevano i giornali. I bookmaker non quotavano neanche la sua sconfitta alle presidenziali. La vittoria del governatore di New York Thomas Dewey era data per scontata. Punto. Le elezioni di Midterm del 1946 avevano affidato entrambe le Camere del Congresso ai repubblicani, per la prima volta in quasi 20 anni, e i sondaggi d'opinione mostravano che solo un americano su tre approvava la gestione della presidenza da parte di Truman. Anche il giorno stesso del voto, Truman ricordò un servizio della Nbc che prevedeva che avrebbe perso. Fu solo alle 4 del mattino che gli agenti del Secret Service lo svegliarono per dirgli che aveva vinto. Il Chicago Daily Tribune aveva definito Truman uno "stupido" sulla sua pagina editoriale prima della tornata elettorale. Poeticamente, uno sciopero dei tipografi costrinse il giornale a pubblicare la sua edizione mattutina ore prima del solito, e l'editore J. Loy Maloney credette ciecamente ai sondaggisti e firmò uno dei titoli più famosi e sbagliati della storia. "Dewey sconfigge Truman". Peccato non fosse vero.