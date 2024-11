Usa 2024, una sopravvissuta alla strage razziale di Tulsa vota a 110 anni: "E' importante"

A 110 anni, Viola Ford Fletcher, la più anziana sopravvissuta conosciuta al massacro razziale di Tulsa del 1921, ha votato in Oklahoma per la vicepresidente Kamala Harris. "Mi sento bene a votare. È importante votare", ha detto Fletcher, che è una delle elettrici più anziane, se non la più anziana, nel suo Stato, l'Oklahoma.