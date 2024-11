Lady Gaga, Christina Aguilera e Katy Perry: le star del pop per l'ultima spinta a Kamala Harris

Lady Gaga si è esibita con un'interpretazione di "God Bless America". "Per più della metà della vita di questo Paese, le donne non hanno avuto voce. Eppure abbiamo cresciuto i bambini, tenuto insieme le nostre famiglie, sostenuto gli uomini mentre prendevano le decisioni", ha detto in un breve commento dopo la sua esibizione. "Ma domani le donne parteciperanno a questa decisione", ha chiosato. Sul palco per Harris è poi salita Oprah Winfrey, insieme a 10 giovani che votano tutti per la prima volta: "Non possiamo starcene con le mani in mano", ha detto prima di passare la parola alla candidata dems, che ha invitato gli elettori della Pennsylvania a votare e ha precisato: "La corsa non è ancora finita e dobbiamo finire forti. Questa potrebbe essere una delle corse più combattute della storia. Ogni singolo voto è importante", ha detto. In Pennsylvania i 19 voti elettorali in palio costituiscono il 'bottino' più grande fra gli Stati ritenuti cruciali per determinare l'esito del voto.