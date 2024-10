Bruce Springsteen infiamma il palco per Kamala Harris ad Atlanta

La grande star della serata è stato Springsteen. Accompagnato dalla sua chitarra, ha cantato due brani, "The promised land" e "Land of hope and dreams". La rock star della musica americana, tra l'ovazione dei sostenitori, ha detto: "Io ho deciso di votare Kamala Harris perché lei si candida per diventare presidente. Donald Trump si candida per diventare un tiranno americano. Non capisce questo Paese, la sua storia o cosa significhi essere americani". A seguire ha eseguito la struggente "Dancing in the dark".