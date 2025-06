Perché nessuno resti invisibile, la battaglia della Lega del Filo d’Oro per i diritti di chi non vede e non sente

In Italia ci sono oltre 360mila persone che convivono con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, spesso accompagnate da limitazioni motorie. Una condizione che isola, che rende complesse anche le azioni più semplici, ma che può e deve essere affrontata con strumenti concreti, visione inclusiva e volontà politica. In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità, che si celebra il 27 giugno, la Lega del Filo d’Oro, da oltre sessant’anni punto di riferimento nazionale per chi non vede e non sente, rilancia l’importanza di un impegno collettivo per non lasciare nessuno indietro.