Usa 2024, non solo Trump vs Harris: in 10 Stati la sfida è stata anche sul diritto all'aborto

Le elezioni presidenziali Usa 2024 hanno coinciso in diversi Stati con il voto su alcuni referendum, la maggior parte dei quali contro le restrizioni all'aborto. In Florida la chiamata alle urne sul tema è stato un flop, non essendo stato raggiunto il 60% dei voti necessari. Resta quindi in vigore l'attuale legge che non permette di interrompere la gravidanza dopo le sei settimane. Passa invece il referendum in Colorado che sancisce il diritto all'aborto in Costituzione. Stessa cosa in Arizona e Missouri, che porta il diritto all'aborto fino alla vitalità fetale, ovvero a circa 24 settimane di gravidanza. Gli Stati chiamati ad esprimersi sono stati Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, New York e South Dakota.