La Corea del Nord blocca strade e ferrovie e minaccia il Sud: ma vuole davvero la guerra?

Da un lato le esercitazioni militari, il programma nucleare e la retorica e la propaganda congiunta di Corea del Nord e Russia lasciano presagire una nuova guerra di Corea. Dall'altro appare tuttavia molto difficile delinare uno scenario di conflitto aperto. Come Putin, Kim sa bene che la catene di difesa dei satelliti americani nella regione non si possono sconfiggere. È lo stesso motivo per cui la Cina non riesce e non prova neanche (per ora) a uscire di pochi chilometri in mare aperto per riprendersi Taiwan. Ci sono poi altre considerazioni che fanno propendere per l'impossibilità di uno scontro fra Nord e Sud, al netto di manovra militari contenute come spari di artiglieria al confine. Dal 2019, il regime di Kim ha dirottato i suoi sforzi per assicurarsi aiuti e assistenza dall'esterno, passando da una fase di accordi con Stati Uniti e Corea del Sud a una nuova partnership più stretta con il blocco Cina-Russia. Più Russia che Cina, come abbiamo visto. Per mantenere viva questo cordone vitale per il Paese, la Corea del Nord deve fare il gioco delle potenze antagoniste degli Usa, e cioè mantenere alta la tensione nella penisola coreana, aumentando così la pressione su Washington. Non un deciso presagio di guerra, dunque, ma la storia ci ha insegnato che la componente irrazionale può dimostrarsi sufficiente all'esplosione di un conflitto.