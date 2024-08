La Corea del Nord punta a riaprire al turismo straniero

I viaggiatori non potranno comunque entrare in Nord Corea individualmente, il viaggio in solitaria non era ammesso neanche prima della pandemia, chi vorrà visitare il Paese dovrà prendere parte a un tour organizzato con guide turistiche incaricate dal governo locale di portare i visitatori in luoghi rigorosamente controllati. Secondo il sito specializzato in questioni nordcoreane NkNews, a luglio Kim Jong-Un “ha indicato che verrà data però priorità ai visitatori provenienti da Paesi ‘amici’, sollevando dubbi sulla possibilità che il Paese accolga turisti occidentali”.