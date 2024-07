Corea del Nord: "In caso di guerra distruggeremo i nostri nemici"

La Corea del Nord ha giurato di "distruggere totalmente" i suoi nemici in caso di guerra, quando il leader Kim Jong-un darà l'ordine: lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale Kcna, come riporta la Reuters. Sarà questa la risposta di Pyongyang a fronte dell'"odio crescente" di Stati Uniti e Corea del Sud, accusati di "essere intenzionati a provocare una guerra nucleare", hanno detto alti ufficiali militari del Paese in occasione del 71esimo anniversario della tregua del 27 luglio 1953 fra le due Coree.