Corea del Nord, diffuse le prime foto dell'impianto di arricchimento dell'uranio | Seul: "Non accetteremo un nord con armi nucleari"

La Corea del Nord ha diffuso per la prima volta le immagini del suo impianto per l'arricchimento dell'uranio. Si tratta di una struttura segreta realizzata a fini militari, svelata quando i media statali hanno riferito che il leader Kim Jong-un ha visitato l'area e ha chiesto nuovamente maggiori sforzi per aumentare "in modo esponenziale" il numero di armi nucleari. Non è chiaro se il sito si trovi nel complesso di Yongbyon, dove è situato il centro di ricerca scientifica nucleare di Pyongyang.