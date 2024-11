Donald Trump, tutti gli uomini del presidente | Le prime nomine: Mike Waltz alla Sicurezza nazionale

Per i network americani, il tycoon è inoltre pronto a nominare agli Esteri il 53enne senatore della Florida Marco Rubio, che diventerebbe così il primo segretario di Stato latino. Un premio anche per il ruolo decisivo che ha giocato in campagna elettorale (e che potrà continuare a giocare) con l'elettorato ispanico, dove Trump ha aumentato sensibilmente i suoi consensi. Rubio ha infatti curato al meglio la campagna elettorale repubblicana in lingua spagnola, cruciale per il successo registrato tra i latinos. Nelle primarie del 2016 Rubio e Trump se n'erano dette di tutti i colori (il primo aveva fatto allusioni sessuali evocando le mani piccole del tycoon), ma poi il senatore, vicepresidente della commissione intelligence ed ex di quella Esteri, si è progressivamente allineato alle posizioni del magnate newyorkese. Anche sulla guerra in Ucraina: prima diventando uno dei 15 senatori repubblicani che non votarono i 95 miliardi di aiuti a Kiev in aprile, poi definendo inevitabile una "soluzione negoziata". Ma non è un isolazionista, è per il mantenimento della Nato (nella prima presidenza Trump co-promosse un emendamento per rendergli più difficile ritirarsi dall'Alleanza) e si è battuto per il blocco di Huawei e anche di TikTok, che il presidente aletto invece ora vorrebbe salvare per non alienarsi milioni di utenti-elettori. Ecco perché suscita qualche perplessità nel mondo Maga. Ma Rubio è considerato un falco sulla Cina - da cui è stato sanzionato nel 2020 per le dure critiche alla stretta di Pechino su Hong Kong - sull'Iran, sul Venezuela di Maduro e su Cuba, l'isola di cui è originario: è nipote di un uomo entrato illegalmente negli Stati Uniti nel 1956, espulso e poi ammesso.