Usa 2024, Trump vince anche in Arizona e arriva a 312 grandi elettori

Intanto il tycoon comincia a delineare la prossima squadra di governo. "Non inviterò l'ex ambasciatrice Nikki Haley o l'ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all'amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Mi sono molto divertito e ho apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese", ha detto infatti il presidente eletto.