Usa, Casa Bianca: Biden riceverà Trump mercoledì nello Studio Ovale

"Il governatore - ha scritto - Gavin Newscum (soprannome offensivo, scum significa feccia, ndr) sta cercando di uccidere la splendida California. Sta usando il termine 'Trump-Proof' come un modo per fermare tutte le grandi cose che possono essere fatte per rendere la California di nuovo grande, ma ho appena vinto le elezioni in modo schiacciante". E ancora si legge su Truth "le persone sono costrette ad andarsene a causa delle sue, e di altri, decisioni politiche folli, come l'assurdo reindirizzamento di milioni di galloni d'acqua al giorno dal nord verso l'oceano pacifico, invece di usarla gratuitamente per le città, i paesi e le fattorie disseminate in tutta la California".