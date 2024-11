Usa 2024, Trump vince anche in Nevada: il primo repubblicano dal 2004

Già certo della vittoria nelle elezioni presidenziali, Donald Trump ha sconfitto la vicepresidente Kamala Harris anche in Nevada, diventando il primo candidato repubblicano a conquistare lo Stato dal 2004. Al tycoon è andato il 50,7% dei voti contro il 47,4% per la sfidante democratica. L'unico Stato non ancora attribuito è l'Arizona, dove tuttavia per la vittoria di Trump manca solo l'ufficialità. A quel punto, il repubblicano si sarà assicurato 312 voti nel Collegio elettorale contro i 226 della vicepresidente.