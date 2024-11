Caccia a Théo, il francese che ha scommesso su Trump e ha guadagnato 55 milioni di dollari

Alla vigilia del voto Polymarket, piattaforma creata quattro anni fa, aveva dato il candidato repubblicano in testa con il 55,1% di probabilità di riprendere la Casa Bianca contro il 41,9% della Harris. E adesso che Trump ha vinto, gli allibratori classici hanno cominciato a valutare le chance del 2028: la britannica William Hill, che non accetta scommesse dagli Stati Uniti, dà il vice-presidente eletto JD Vance in testa 3 a 1, davanti alla ex First Lady Michelle Obama 5 a 1 e al governatore della California Gavin Newsom 11 a 2.