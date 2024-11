Elon Musk a "Quarta Repubblica": "Natalità problema globale, in Italia dovete fare figli"

Secondo Musk per il genere umano, in questa era storica, c'è il rischio di estinzione: "La tendenza è che gli esseri umani scompariranno - continua -. Se si estrapolano le tendenze attuali, tutto porta in quella direzione. Non solo, se non invertiamo la rotta l'Italia scomparirà". E quando Porro gli chiede se l'immigrazione possa in qualche modo sopperire a questo decremento di natalità, Musk frena: "Non penso che l'immigrazione possa risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli".