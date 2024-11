Trump presidente, la figlia transgender di Musk: "Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti"

"Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti". Sono le parole di Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, che ha annunciato di voler lasciare il Paese dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni. "Lo pensavo da tempo, ma ieri ne ho avuto la conferma - ha scritto in un post su Threads - . Anche se resterà in carica solo per 4 anni, anche se le norme antitrans magicamente non si realizzeranno, le persone che lo hanno votato volontariamente non andranno da nessuna parte tanto presto", ha spiegato. Elon Musk ha sostenuto, anche economicamente, Trump nella sua corsa alla Casa Bianca.