Trump attacca di nuovo i trans: "Fuori gli uomini dagli sport femminili"

Donald Trump è tornato ad attaccare le persone trans durante un comizio a Salem, in Virginia. "Cacceremo gli uomini dagli sport femminili", ha assicurato il tycoon nella città finita al centro delle polemiche dopo che l'anno scorso a una donna trans era stato consentito far parte della squadra di nuoto femminile del Roanoke College che ha poi invitato sul palco. "Joe Biden e Kamala Harris hanno spinto affinché questa discriminazione contro le donne continuasse in tutto il Paese", ha detto la capitana della squadra Lily Mullens. "Siamo così fortunate ad avere un leader come Donald Trump dotato di buon senso", ha detto, ringraziando l'ex presidente per "essere dalla parte delle donne".