Musk attacca Scholz, la replica di Berlino: "Su X c'è libertà per gli stupidi"

Dopo l'attacco di Elon Musk che giovedì, intervenendo sulla crisi politica in corso in Germania, aveva definito "stupido" il cancelliere Olaf Scholz, è arrivata la replica di Berlino. "Su X c'è libertà per gli stupidi...", ha detto ai giornalisti la portavoce del governo Christiane Hoffmann, secondo quanto riportano i media tedeschi. Interpellata sulla presenza del governo federale su X, la portavoce ha evidenziato che "i social media sono un mezzo importante con cui il governo federale spiega e comunica il proprio lavoro" e, "nel complesso, è importante che il governo continui ad essere rappresentato" sui social.