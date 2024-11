Donald Trump eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti: "Sarà l'età dell'oro dell'America, fermerò le guerre"

Nel suo discorso della vittoria Trump ha citato Elon Musk, definendolo un "supergenio" e ringraziandolo per il suo sostegno. Ha promesso che combatterà "tutti i giorni per voi fino all'ultimo respiro" e "sarà l'età dell'oro dell'America", e ha fatto un riferimento alla situazione internazionale: "Dicono che inizierò delle guerre, ma non lo farò, vi metterò fine". Sul palco con lui ha chiamato a parlare anche il suo vice con cui ha corso in ticket, JD Vance, che ha assicurato che "sotto la guida del presidente Trump non smetteremo mai di lottare per voi, per i vostri sogni, per il futuro dei vostri figli e, dopo la più grande rimonta politica della storia americana, guideremo la più grande rimonta economica della storia americana".