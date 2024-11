Donald Trump, i sei motivi (più uno) per cui è tornato presidente

Gli autogol dei democratici - La decisione di permettere a un Joe Biden con evidenti problemi di salute di correre per un nuovo mandato è stata gestita in maniera pessima. Cambiare e fare affidamento su un sostituto poco carismatico come Kamala Harris a poco più di tre mesi dalle elezioni non ha sortito gli effetti sperati, nonostante l'effimero entusiasmo, le cospicue donazioni e i sondaggi a favore. Sono serviti a poco tutti gli endorsement di artisti e intellettuali per la Harris, anzi. Hanno dato l'idea di una candidata appoggiata da chi vive fuori dalla quotidianità, lontano dai problemi della gente comune. Paradossalmente sono stati più efficaci gli appoggi silenziosi dei ricconi americani a Trump, e paradosso nel paradosso, si tratta di persone ancora più slegate dalla realtà delle star di musica e cinema.



Portatore di pace? - Trump ha cercato di scrollarsi di dosso la fama di guerrafondaio e ha promesso di porre fine alle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Ha criticato l’amministrazione Biden per la gestione di questi conflitti e ha dichiarato che lavorerà per raggiungere la pace attraverso negoziati diretti. In particolare è riuscito a far passare l'idea di poter essere l’unico in grado di influenzare leader come Netanyahu per terminare la guerra. Inoltre ha detto più volte di essere per lo stop ai finanziamenti all’Ucraina. La pace potrebbe convenire anche agli Stati Uniti.