Usa 2024, Leonardo DiCaprio in campo per Kamala Harris

Già in occasione della vittoria di Joe Biden, con una lettera-appello, l'attore aveva esortato il Presidente a occuparsi con urgenza di questi temi. Oggi scende di nuovo in campo, ancora una volta, a sostegno di Kamala Harris per sostenere la priorità di questo tema nell'America degli anni a venire e per contrastare la possibile vittoria del Tycoon, accusato dallo stesso DiCaprio di essere un politico "anti-clima". Ma i temi in agenda sono tanti e la battaglia politica accesissima in vista del voto del 5 novembre: gli ultimi sondaggi danno i due candidati praticamente alla pari.